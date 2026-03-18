Das Baseball-Finale zwischen den USA und Venezuela ist politisch aufgeladen. Der Außenseiter triumphiert - und feiert überschwänglich. Auch Donald Trump äußert sich.
Miami - Venezuela hat einen prestigeträchtigen Sieg im politisch brisanten Baseball-Duell mit den USA gefeiert und sich zum Weltmeister gekrönt. Die Südamerikaner holten mit einem 3:2-Finalsieg in Miami ihren ersten Titel in der World Baseball Classic. Die geschäftsführende Staatspräsidentin Delcy Rodríguez erklärte den heutigen Mittwoch zum nationalen Feiertag, an dem nur Beschäftigte in systemrelevanten Berufen arbeiten müssen.