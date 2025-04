Nach einem 19:42-Rückstand zur Halbzeit kämpfen sich die Zweitliga-Basketballerinnen des MTV Stuttgart auf einen Punkt heran – verlieren aber dennoch und scheiden aus der Meisterschaftsrunde aus. Zwei Spielerinnen wurden bereits verabschiedet.

Harald Landwehr 13.04.2025 - 22:00 Uhr

Für die Korbjägerinnen des MTV Stuttgart ist die Saison 2024/25 in der zweiten Basketball-Bundesliga seit Sonntag, 18.15 Uhr, beendet. Die Schützlinge von Trainer Cyrill da Silva verloren in der ersten Runde der Play-Off-Runde zur höchsten deutschen Spielklasse in zwei Partien gegen die BG 89 Rotenburg Hurricanes und gehen damit vorzeitig in die Sommerpause. Der Abschlussfünfte der Südgruppe hatte im Duell mit dem Vierten der Nordstaffel bereits eine 54:72-Niederlage aus dem Hinspiel als Hypothek mit ins Heimspiel in der Sporthalle West genommen. Dort unterlagen die Stuttgarterinnen dem Ex-Erstligisten trotz einer starken Aufholjagd nach der Pause erneut, diesmal mit 58:63 (19:42).