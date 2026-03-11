Bam Adebayo von den Miami Heat erzielt mehr Punkte in einem Spiel, als es Michael Jordan und Kobe Bryant je konnten. Nur einer war in der NBA-Historie noch besser.
11.03.2026 - 10:36 Uhr
Miami - Dirk Nowitzki ging es wie den meisten Fans. "83?????", postete die Basketball-Legende bei X nach einer Leistung für die Geschichtsbücher ungläubig. Grund für die große Verwunderung waren sensationelle 83 Punkte durch Bam Adebayo von den Miami Heat in nur einem Spiel in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Mehr Zähler als er beim 150:129 gegen die Washington Wizards erzielte nur Wilt Chamberlain, der 1962 in einer Partie auf 100 Zähler kam. Adebayos Idol Kobe Bryant hatte bis Dienstagabend (Ortszeit) mit 81 Punkten auf Rang zwei der Bestenliste gelegen.