Basketball, Aufstiegsrunde: SVF Droht gleich zu Beginn das Aus?
Die Basketballer des SV Fellbach verlieren im Achtelfinale der Aufstiegsrunde das defensiv geprägte Spiel gegen die Hertener Löwen mit 52:67, weil ihre Offensive nicht stattfindet.
Die Basketballer des SV Fellbach verlieren im Achtelfinale der Aufstiegsrunde das defensiv geprägte Spiel gegen die Hertener Löwen mit 52:67, weil ihre Offensive nicht stattfindet.
Wenn zwei defensivstarke Mannschaften aufeinandertreffen, können die Zuschauer zumeist kein Offensivspektakel erwarten. So war das auch am Samstag, als die Basketballer des SV Fellbach im Achtelfinale der Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesliga in der heimischen Gäuäckerhalle I die Gäste der Hertener Löwen empfangen haben. Zur Pause führte das Team um den Trainer Kristiyan Borisov mit 27:26 – ein mickriges Zwischenergebnis. Es war eine umkämpfte Begegnung, geprägt aber von Fehlwürfen und technischen Fehlern auf beiden Seiten. So ging es zunächst auch nach der Pause weiter, vor dem finalen Spielabschnitt führten die Gastgeber mit 45:41. Doch dann wachte ein Team doch noch auf und entschloss sich, auch in der Offensive zuzulegen. Es war der Verbund aus Herten, der sich letztlich mit 67:52 durchsetzte. Die Fellbacher Basketballer dagegen zeigten im Angriff eine desolate Vorstellung. Oder, wie es Kristiyan Borisov ausgedrückt hat: „Wir hatten uns schon vorher in die Hosen gemacht, wir waren mental nicht bereit für dieses Spiel und sind am Ende eingebrochen.“