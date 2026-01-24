Ludwigsburgs Basketballer kamen gegen Braunschweig zu einem ungefährdeten Sieg, wobei ein Spieler herausragte – der Älteste.

Ludwigsburgs Basketballer haben am Samstagabend knapp verpasst, dass die MHP Arena mit 3914 Zuschauern zum achten mal nacheinander ausverkauft war. Dafür stimmte gegen die Löwen Braunschweig – anders als eine Woche zuvor gegen Bonn – beim 86:62-Sieg das Ergebnis, wodurch die MHP Riesen in der Bundesliga zumindest vorübergehend auf Platz sieben kletterten. „Es war kein berauschendes Spiel“, sagte Trainer Mikko Riipinen, „aber ich bin stolz auf die Mentalität der Mannschaft.“

Die verschlief nämlich das erste Viertel (12:18) komplett, und leistete sich dabei gleich noch sechs Ballverluste. In den folgenden drei Vierteln waren es dann insgesamt nur noch fünf Turnovers: „Wir haben die schwierigen Momente im Spiel gemeistert." Wobei nicht vergessen werden darf, dass die Braunschweiger trotz eines starken Debüts von Neuzugang Olu Shittu (16 Punkte) in dieser Form eine heißer Abstiegskandidat sind. „Der physischen Spielweise der Ludwigsburger hatten wir nichts mehr entgegenzusetzen", sagte Löwen-Coach Konstantinos Papazoglou.

Paradebeispiel dafür war bei den Riesen Kapitän Yorman Polas Bartolo, der mit seinen 40 Jahren voranging und mit 17 Punkten bester Werfer des Teams war. Er ist nicht nur das Salz in der Suppe, sondern „manchmal das Chili“, sagte Riipinen über den Deutsch-Kubaner. Wobei die Riesen dieses Mal auch durch ihre Mannschaftsleistung bestachen. Bis auf Lenny Anigbata konnten sich alle zwölf Spieler des Teams in die Korbjägerliste eintragen. Und Riipinen ließ dabei auch nicht die Schwäche des Gegners gelten. „Ich habe in dieser ausgeglichenen Liga Respekt vor jeder Mannschaft.“ Also auch vor Aufsteiger Science City Jena, zu dem es nächsten Samstag zum Start der Rückserie geht.