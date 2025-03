Alles hat ein Ende, auch John Patricks Zeit bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Die sind jetzt gefordert, in Zukunft wieder in ruhigeres Fahrwasser zu kommen.

Joachim Klumpp 26.03.2025 - 20:54 Uhr

Nach der Heimpleite gegen Oldenburg gestand Ludwigsburgs Basketball-Trainer John Patrick: „Es macht keinen Spaß, zu verlieren.“ Nun ereilte ihn eine noch bitterere Niederlage. Die Wege mit den MHP Riesen trennen sich – nach einer Dekade der weitgehend erfolgreichen Zusammenarbeit. Die litt zuletzt darunter, dass der Coach öffentlich Unzufriedenheit über seine Kompetenzen äußerte. Dabei mischte sich der Vorsitzende Alexander Reil selten in sportliche Dinge ein, sondern gab allenfalls den finanziellen Rahmen. Patricks Stärke war es ja, aus begrenzten Möglichkeiten Maximales herauszuholen. Das darf nicht vergessen werden, auch wenn zum Abschied zumindest keine schmutzige Wäsche gewaschen wird. Nach diesem Ende einer Ära müssen sich die Verantwortlichen hinterfragen, wie sie wieder Konstanz in den wichtigen Trainerstab bekommen, sonst könnte in der inzwischen extrem ausgeglichenen Liga auch plötzlich mal Abstiegskampf drohen.