Unverhofft kommt oft. Nachdem die MHP Riesen Ludwigsburg zuletzt ihren Spielerkader für die nächste Saison auf Vordermann gebracht haben, mussten sie nun einen doch schmerzlichen Abgang verbuchen: Der erfolgreiche Co-Trainer Lars Masell bat um Auflösung seines noch bis 2026 laufenden Vertrags, dem der Basketball-Bundesligist schließlich zustimmte. „Wir können seinen Wunsch verstehen, sich nach diesen Erfahrungen nochmals beruflich neu zu orientieren und nicht Teil des Umbruchs hier bei uns sein zu wollen – und machen den Weg für seine nächste Challenge gerne frei“, sagte der Club-Vorsitzende Alexander Reil.

Masell war in der vergangenen Saison viermal für den kurzfristig ausgefallenen Chefcoach John Patrick in der Liga eingesprungen – und siegte mit dem Team viermal. Auch als Masell nach der Trennung von Patrick als Interimscoach aushalf, war die Mannschaft durchaus erfolgreich (insgesamt 61,5 Prozent Siegquote), auch wenn sie am Ende hauchdünn die Play-offs verpasste.

„Die Zeit hier, besonders die intensive Schlussphase der Saison, hat sich tief eingebrannt und wird mir immer in Erinnerung bleiben. Dieses Jahr war ein harter Kampf. Mit einem dezimierten Kader und vielen unvorhergesehenen Schwierigkeiten haben wir uns durchgebissen. Dass wir am Ende nur knapp die Play-offs verpasst haben, war trotz allem eine bemerkenswerte Leistung und zeugt vom Charakter dieser Mannschaft“, sagte der 44-Jährige zum Abschied. „Mein Dank geht an alle Spieler, die sich auf dem Feld reingehauen haben, bis nichts mehr ging. Ein besonderer Dank an John Patrick für sein tiefes Vertrauen in mich und an Kenji Sato, für seinen großen Einfluss auf mich und das Team.“

Bereits vor einigen Wochen hatte der neue schwedische Cheftrainer Mikko Riipinen mit dem Dänen Johs Andersen einen ihm vertrauten Assistenten geholt. Wobei Masell dennoch weiter Teil des Trainerteams bleiben sollte. Doch manchmal kommt es anders als geplant.