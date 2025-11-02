Ludwigsburgs Basketballer siegen beim Spitzenreiter in Weißenfels – mit einem neuen Spielmacher aus Lettland.

Joachim Klumpp 02.11.2025 - 19:55 Uhr

Überraschung geglückt – und das gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen zauberten die MHP Riesen schon vor dem Bundesliga-Spiel am Sonntag beim Mitteldeutschen BC einen neuen Basketballer aus dem Hut und liefen mit Toms Skuja auf, einer Nachverpflichtung auf der Spielmacherposition. Zum anderen fügten die Ludwigsburger dem bisherigen Spitzenreiter die erste Niederlage zu, was nicht zuletzt ein Verdienst von Tray Buchanan war, der überragende 32 Punkte zum 93:82 (41:35) beisteuerte und hinterher sagte: „Gutes Gefühl. Ich habe mir selbst ein Geschenk gemacht.“ Schließlich wurde er am Sonntag 27 Jahre alt.