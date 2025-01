Kommen und Gehen bei Ludwigsburgs Basketballern: Nach der Verpflichtung von Elijah Pemberton wird Kellan Grady den Verein als überzähliger Ausländer verlassen.

Joachim Klumpp 24.01.2025 - 16:04 Uhr

Beim Basketball-Bundesligisten MHP Riesen Ludwigsburg wird mal wieder die „Reise nach Jerusalem“ gespielt. Im übertragnen Sinne bedeutet dies, dass nach der Verpflichtung von Elijah Pemberton mal wieder ein US-Amerikaner zu viel an Bord ist, weil in der Liga eben nur sechs Ausländer pro Partie eingesetzt werden dürfen. Wen es an diesem Samstag (20 Uhr) im Heimspiel gegen die Löwen Braunschweig treffen wird? Kellan Grady! Dessen Vertrag wurde im Zuge der Nachverpflichtung nun aufgelöst, sodass der 27-Jährige frei ist für einen Wechsel, nachdem er vor der Saison aus Roanne in Frankreich gekommen war.