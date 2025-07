Basketball-Bundesligist Ludwigsburg kann in dieser Woche gleich drei Personalien vermelden – auch was Ex-Coach John Patrick angeht.

Sommerloch – von wegen. Zumindest bei den MHP Riesen Ludwigsburg. Bei dem Basketball-Bundesligisten haben sich im Lauf der Woche einige Personalien geklärt. Zunächst einmal bestätigte sich, dass in Justin Simon auch der letzte Ausländer der vergangenen Saison nicht in Ludwigsburg bleiben wird und den Verein mit noch unbekanntem Ziel verlassen hat.

Dagegen konnten die Riesen am Donnerstag einen weiteren Neuzugang präsentieren, den US-Amerikaner James Murray-Boyles (29), der aus Astana nach Ludwigsburg kommen wird. Mit zwei Vorteilen: Zum einen kennt er den neuen Chefcoach Mikko Riipinen bereits aus seiner Zeit in Schweden, wo er in der Saison 2022/2023 für die Norrköping Dolphins spielte und mit denen er unter Riipinen Meister wurde – ehe er in die Bundesliga wechselte, zu den Hakro Merlins Crailsheim (11,3 Punkte, 5,0 Rebounds im Schnitt).

Lesen Sie auch

„Ich habe James schon einmal trainiert und weiß, dass er ein guter Mensch ist, der hart arbeitet, was zwei wichtige Dinge sind. James ist zudem ein verantwortungsbewusster Teamplayer“, sagte der Riesen-Trainer über den Forward. Der war zuletzt in Kasachstan aktiv, wo er wegen seines Meniskusrisses die Runde aber nicht zu Ende spielen konnte, „was mir aber eine zusätzliche Motivation für meine neue Aufgabe gibt“.

Damit nicht genug der Neuigkeiten. Zu guter Letzt ist auch bekannt, wohin es den ehemaligen Trainer John Patrick verschlagen wird. Zurück nach Asien – allerdings nicht wie zuletzt in seine zweite Heimat Japan, sondern etwas überraschend nach Taiwan zu den New Taipei Kings, in eine Profi-Liga mit lediglich sieben Mannschaften. Nicht ausgeschlossen, dass ihm zeitnah auch noch sein ehemaliger Assistent Lars Masell folgen wird. Womit aktuell bei den Riesen lediglich noch der sechste und letzte Ausländer für die neue Saison fehlt.