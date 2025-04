Alles hat ein Ende – auch die Siegesserie unter Coach Lars Masell. Die Niederlage in Rostock fiel allerdings denkbar knapp aus.

Joachim Klumpp 05.04.2025 - 21:02 Uhr

Jetzt ist sie also passiert – die erste Niederlage unter Lars Masell in der Basketball-Bundesliga für die MHP Riesen Ludwigsburg beim 89:94 am Samstagabend bei den Seawolves Rostock. Für die es aber ein hartes Stück Arbeit war, denn die Riesen waren drauf und dran wie in der Vorwoche in Vechta wieder ein Spiel zu drehen, nachdem die Ludwigsburger in einem schwachen zweiten Viertel bereits mit 14 Punkten (26:40) zurücklagen. Weshalb Masell zur Pause beim Stand von 37:44 sagte: „Wir können mit der ersten Hälfte nicht zufrieden sein, wir müssen uns defensiv verbessern. Aber es gab auch Phasen, an die wir anknüpfen können.“