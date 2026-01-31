Ludwigsburgs Basketballer sind zu Beginn der Rückrunde in Jena erfolgreich – vor allem dank einer starken Schlussphase.
Nicht schön – aber siegreich. Auf diesen Nenner lässt sich der 84:75(40:44-)Erfolg der MHP Riesen Ludwigsburg am Samstagabend in der Basketball-Bundesliga bei Science City Jena bringen. Danach sah es fünf Minuten vor Schluss bei fünf Punkten Rückstand noch nicht aus, doch mit einer schließlich konzentrierten Defensive ließen die Riesen nur noch zwei Punkte zu und machten selbst noch 16.