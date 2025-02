Ludwigsburgs Basketballer haben sich nach der Niederlage in Heidelberg zurückgemeldet – und jetzt bis 1. März frei.

Joachim Klumpp 11.02.2025 - 22:42 Uhr

Alles hat ein Ende – auch der Zuschaueransturm bei den Ludwigsburger Basketballern. Nachdem die MHP-Arena zuletzt in der Liga sechsmal ausverkauft war, kamen an diesem trüben Dienstagabend lediglich 3216 Besucher. Darunter war allerdings auch namhafter Besuch in Person der VfB-Fußball-Profis Nick Woltemade (1,98 Meter) und Alexander Nübel (1,93 Meter), die zumindest von ihrer Größe her eine Affinität zum Basketball haben könnten. Und gerne wiederkommen dürfen.