Überraschung bei den MHP Riesen: Der neue Trainer soll ein 37-jähriger Finne werden, der aktuell noch bei Absteiger BG Göttingen tätig ist.

Joachim Klumpp 05.05.2025 - 13:00 Uhr

Ludwigsburgs Basketballer empfangen am Mittwoch (20 Uhr) den Mitteldeutschen BC zum letzten Heimspiel der Hauptrunde in der Basketball-Bundesliga. Doch die heiße Spur führt aktuell in den Norden. Denn in Sachen Trainerfrage für die neue Saison berichtet das „Hamburger Abendblatt“, dass ein gewisser Mikko Riipinen neuer Coach der Riesen werden soll, der aktuell noch beim Liga-Konkurrenten BG Göttingen tätig ist. Dort hat der Finne erst im Januar unterschrieben, konnte den Abstieg aber nicht mehr verhindern. Dafür überzeugte die in der Tabelle weit abgeschlagene Mannschaft aber in den meisten Spielen durch ihren Einsatz, so auch bei der knappen 74:79-Niederlage am Ostersamstag gegen die Riesen.