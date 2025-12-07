Ludwigsburgs Basketballer konnten gegen Trier zwar Neuzugang Darnell Edge begrüßen, dafür fehlte Elijah Hughes – mit ein Grund für die Niederlage.
22 Sekunden vor Schluss leistete sich Stef Smith beim Stande von 80:81 einen Fehlpass, fünf Sekunden vor Ende (80:83) landete Tray Buchanans Drei-Punkte-Wurf am Ring, aber nicht im Korb – das waren in der Crunchtime der Basketball-Bundesligapartie der MHP Riesen gegen Trier die letzten Puzzleteile, die zur 80:86(44:47-)Niederlage der Ludwigsburger führten. Wobei der Trainer des zumindest vorübergehenden Tabellenführers aus Trier sagte: „Dass wir kühlen Kopf bewahrten, hat mich nicht überrascht, wir hatten den längeren Atem“, so Jacques Schneider zum etwas glücklichen, aber nicht unverdienten Sieg des Aufsteigers.