Unter Trainer-Rückkehrer John Patrick finden die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg zu alten Tugenden zurück und setzen mit dem 78:70 gegen Meister Bayern München ein Ausrufezeichen.

Joachim Klumpp 23.09.2024 - 13:46 Uhr

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind ihrer Zeit voraus. Bei der Saisoneröffnung des Basketball-Bundesligisten vergangene Woche sagte Trainer John Patrick: „Wir wollen unseren besten Basketball im März, April spielen.“ Und was macht seine Mannschaft? Legt gleich zum Auftakt am Sonntag einen formidablen Auftritt hin – und entzaubert Titelverteidiger Bayern München beim 78:70. „Ludwigsburg hat sehr großen Druck gemacht“, sagte Weltmeistercoach Gordon Herbert, der nun das deutsche Topteam trainiert. „Wir haben unseren Ball nicht gut verteidigt und vor allem in der ersten Halbzeit die gegnerischen Spieler viel zu offen stehen lassen. Wir müssen definitiv besser werden in diesen Punkten.“