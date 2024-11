Die MHP Riesen Ludwigsburg haben sich mit einer Niederlage in die Länderspielpause verabschiedet. Vor 3942 Zuschauern in der MHP-Arena unterlag der Basketball-Bundesligist den Würzburg Baskets mit 82:91 (33:35).

„In der ersten Halbzeit haen wir physisch gespielt, waren auch gleichauf. Das haben wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr geschafft“, analysierte Johannes Patrick.

Im Duell der zwei besten Verteidigungen der Liga fanden die Würzburger im vierten Viertel die besseren Antworten in der Offensive. Dabei hatten die Gäste gewissermaßen einen Fehlstart hingelegt. Sie standen im Stau auf der komplett gesperrten Autobahn, die Partie begann deshalb eine Viertelstunde später. „Das hatte keine große Auswirkung“, sagte Riesen-Co-Trainer Lars Masell zur Pause. „Wer die Rebounds kontrolliert, wird gewinnen.“ Das taten die Riesen aber auch in der zweiten Halbzeit nicht. Am Ende pflückten die Würzburger 40 Abpraller, die Ludwigsburger nur 22.

Immerhin: Neuzugang Deane Williams stand in seinem ersten Heimspiel direkt in der Starting Five – und zeigte, dass er eine Verstärkung ist. Er war mit 21 Punkten Topscorer der Riesen. Bei den Gästen drehte Jhivvan Jackson im vierten Viertel auf und erzielte den Großteil seiner 20 Punkte.

Weiter geht es für die Riesen am 1. Dezember auswärts bei Alba Berlin (15 Uhr).