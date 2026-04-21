Die Cleveland Cavaliers geben sich im zweiten Playoff-Spiel keine Blöße, vor der Reise nach Kanada führt das Team von Dennis Schröder 2:0. Die Knicks dagegen patzen zu Hause gegen Atlanta.
21.04.2026 - 06:52 Uhr
Cleveland - Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat mit den Cleveland Cavaliers auch das zweite Playoff-Spiel in der NBA gewonnen. Gegen die Toronto Raptors holten die favorisierten Cavs ein 115:105. In der Best-of-Seven-Serie fehlen der Mannschaft jetzt noch zwei Siege zum Einzug in die nächste Runde. Die beiden kommenden Partien finden in Toronto statt.