Das letzte NBA-Spiel 2025 endet für Dennis Schröder und den Sacramento Kings in einem Debakel. Auch für einen anderen deutschen Profi setzt es eine deutliche Niederlage.

Inglewood - Basketball-Star Dennis Schröder hat im letzten Auftritt des Jahres in der NBA mit den Sacramento Kings deutlich verloren. Das Team des Welt- und Europameisters verlor bei den Los Angeles Clippers mit 90:131 (40:73) und rangiert mit lediglich 8 Siegen aus 33 Partien als Tabellen-14. in der Western Conference weit entfernt von den Playoff-Plätzen.

In einer bereits zur Pause entschiedenen Partie kam Schröder von der Bank ins Spiel und erzielte elf Punkte. Vier von zehn Versuchen waren beim Kapitän der Nationalmannschaft aus dem Feld erfolgreich. Bei den Gastgebern aus Kalifornien war Kawhi Leonard mit 33 Zählern nicht zu stoppen.

Deutliche Pleite auch für Kleber und die Lakers

Auch Maxi Kleber und die Los Angeles Lakers waren zum Jahres-Abschluss chancenlos. Das Team um die Superstars LeBron James und Luka Doncic wurde im Heimspiel gegen die Detroit Pistons beim 106:128 (65:70) vor allem im Schlussdurchgang (18:32) phasenweise vorgeführt. Die Lakers bleiben allerdings als Tabellenfünfter im Westen auf Playoff-Kurs. Detroit hat nach Titelverteidiger Oklahoma City Thunder derzeit die beste NBA-Bilanz.

Bis zum dritten Durchgang konnten die Lakers gut mithalten. Danach klappte bei den Gastgebern nichts mehr. Die Punkte der LA-Stars Doncic (30 Zähler) und James (17) waren zu wenig. Kleber blieb ohne erfolgreichen Wurfversuch. Cade Cunningham überzeugte bei den Pistons mit 27 Punkten und elf Assists.