Basketball-Bundestrainer Alex Mumbru ist wieder gesund. Gegen Portugal soll er auf der Bank sitzen. In welcher Rolle?

dpa 05.09.2025 - 15:56 Uhr

Riga - Nationalcoach Alex Mumbru kehrt bei der Basketball-EM im Achtelfinale gegen Portugal auf die Trainerbank zurück. Der Spanier hat seine Baucherkrankung auskuriert und wird in der Partie an diesem Samstag (14.15 Uhr/RTL und Magentasport) in Riga wieder dabei sein. Welche Rolle Mumbru genau einnehmen wird, soll nach einem Gespräch mit der medizinischen Abteilung am Spieltag entschieden werden.