In der Basketball-Arena von Tampere wird Dennis Schröder rassistisch angefeindet. Ein paar Stunden später meldet sich auch die Frau des Basketball-Stars zu Wort.
31.08.2025 - 04:30 Uhr
Tampere - Nach den rassistischen Anfeindungen gegen Basketball-Star Dennis Schröder bei der EM hat dessen Frau Ellen Hasskommentare öffentlich gemacht. Sie postete Screenshots mit beleidigenden und rassistischen Nachrichten und kommentierte dazu bei Instagram: "Leider sind solche Anfeindungen, gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, allgegenwärtig."