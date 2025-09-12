Die Mannschaft von Trainer-Ikone Ergin Ataman schaltet im Halbfinale Giannis Antetokounmpo und seine Griechen aus. Im Finale kommt es zum Duell mit Deutschland.
12.09.2025 - 21:48 Uhr
Die Türkei ist der Gegner der deutschen Weltmeister im Finale der Basketball-Europameisterschaft. Das Team um den NBA-Jungstar Alperen Sengün von den Houston Rockets fertigte Ausnahmeathlet Giannis Antetokounmpo und seine Griechen im Halbfinale am Freitag unerwartet deutlich mit 94:68 (49:31) ab. Am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) spielen die Türken im Endspiel von Riga gegen Deutschland um ihren ersten EM-Titel.