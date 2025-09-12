Die Mannschaft von Trainer-Ikone Ergin Ataman schaltet im Halbfinale Giannis Antetokounmpo und seine Griechen aus. Im Finale kommt es zum Duell mit Deutschland.

Die Türkei ist der Gegner der deutschen Weltmeister im Finale der Basketball-Europameisterschaft. Das Team um den NBA-Jungstar Alperen Sengün von den Houston Rockets fertigte Ausnahmeathlet Giannis Antetokounmpo und seine Griechen im Halbfinale am Freitag unerwartet deutlich mit 94:68 (49:31) ab. Am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) spielen die Türken im Endspiel von Riga gegen Deutschland um ihren ersten EM-Titel.

Bester Werfer der Türkei war Ercan Osmani mit 28 Punkten, Sengün kam auf 15 Zähler und zwölf Rebounds. Antetokounmpo verbuchte bei einem für seine Verhältnisse schwachen Auftritt letztlich zwölf Punkte und ebenfalls zwölf Rebounds. In der gesamten ersten Hälfte hatte der Star der Milwaukee Bucks nur vier Zähler erzielt.

Gelingt Deutschland erneut ein Sieg gegen die Türkei?

Die Deutschen treffen derweil zum zweiten Mal in diesem Sommer auf die Mannschaft von Trainer-Ikone Ergin Ataman. Bereits während der Vorbereitung hatten Dennis Schröder und Co. die Türkei im Halbfinale des Supercups in München knapp mit 73:71 bezwungen, sich jedoch lange Zeit schwergetan.

Für die Türken ist es die zweite Teilnahme an einem EM-Finale. Im Jahr 2001 hatten sie bei ihrem Heimturnier das Spiel um Gold gegen Jugoslawien verloren.