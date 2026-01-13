Die Orlando Magic treten in Berlin an. Doch kann der deutsche Star Franz Wagner spielen? Der NBA-Profi spricht in seiner Geburtsstadt über seinen lädierten Fuß.

Berlin - Basketball-Star Franz Wagner hofft nach seiner rund einmonatigen Verletzungspause auf ein Comeback beim NBA-Spiel in seiner Geburtsstadt Berlin. "Mir geht’s gut. Ich habe heute ein gutes Training gemacht und schaue, wie der Fuß reagiert. Und dann hoffe ich, dass ich am Donnerstag spielen kann", sagte der 24-Jährige vor der Partie seiner Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies am Donnerstag (20.00 Uhr/Amazon Prime).

Der deutsche Welt- und Europameister fehlt den Magic seit Dezember wegen eines verstauchten linken Sprunggelenks.

Moritz Wagner nach Kreuzbandriss zurück - "Emotionaler Tag"

Sein Bruder Moritz dürfte beim ersten regulären Saisonspiel der Liga in Deutschland ebenso auf dem Feld stehen wie Nationalmannschaftskollege Tristan da Silva. Moritz Wagner hatte erst am Sonntag nach mehr als einem Jahr Pause wegen eines Kreuzbandrisses sein Comeback gefeiert. In Orlando gab es Standing Ovations bei Wagners Einwechslung.

In zehn Minuten gegen die New Orleans Pelicans kam der 28-Jährige auf acht Punkte, zwei Rebounds und zwei Vorlagen. "Ich hatte noch gar nicht Zeit, das zu reflektieren. Es war ein total emotionaler Tag", sagte er rückblickend. Da Silva (24) hatte zuletzt Rückenbeschwerden, war aber ebenfalls am Sonntag zum Einsatz gekommen.