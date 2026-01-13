Die Orlando Magic treten in Berlin an. Doch kann der deutsche Star Franz Wagner spielen? Der NBA-Profi spricht in seiner Geburtsstadt über seinen lädierten Fuß.
13.01.2026 - 13:22 Uhr
Berlin - Basketball-Star Franz Wagner hofft nach seiner rund einmonatigen Verletzungspause auf ein Comeback beim NBA-Spiel in seiner Geburtsstadt Berlin. "Mir geht’s gut. Ich habe heute ein gutes Training gemacht und schaue, wie der Fuß reagiert. Und dann hoffe ich, dass ich am Donnerstag spielen kann", sagte der 24-Jährige vor der Partie seiner Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies am Donnerstag (20.00 Uhr/Amazon Prime).