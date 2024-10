Der SV Leonberg/Eltingen siegt im Landesliga-Derby gegen die Männer des TSV Malmsheim erst am Ende klar. Die Frauen des TSV verpassen in der Regionalliga hauchdünn den Sieg.

Beide Trainer waren sich darin weitgehend einig: „Das war ein Derby, das den Namen verdient – und es war sehr lange eines auf Augenhöhe“, sagte Niko Tokas, der Coach der Leonberger Basketballer – sein Pendant vom TSV Malmsheim, Manuel Martinez, zog ein ähnliches Fazit. Der Favorit aus Leonberg hatte am Sonntagabend den Aufsteiger aus Malmsheim mit 88:82 (51:44) geschlagen und steht ungeschlagen an der Spitze der Landesliga.

Erstaunlich jedoch: Martinez war mit der Leistung seines TSV um einiges zufriedener, obwohl sein Team verloren hatte. „Wir haben das geboten, was wir können“, meinte Martinez, „am Ende ist meiner ersatzgeschwächten Mannschaft ein wenig die Luft ausgegangen.“ Dagegen ärgerte sich Tokas, dass seine Truppe ihr mögliches Niveau nicht erreicht hatte. „In der Verteidigung standen wir neben uns“, grummelte der Leonberger, „wir haben viele freie Korbleger zugelassen und viele Rebounds weggegeben.“

Zunächst hatte der SV nicht nur Probleme in der Defensive, sondern auch im Angriff – erst, als sich die Gastgeber besser auf die TSV-Deckung eingestellt hatten, legten sie ein paar Punkte zwischen sich und Malms-heim. Zur Pause führte Tokas’ Team mit sieben Punkten, „wir konnten in der Offensive agieren, wie wir wollten“, erzählte er.

Eine sportliche Tiefschlafphase der SV-Akteure nach der Pause brachte die Gäste dann mit bis zu sieben Zählern in Führung. „Wille und Einsatz haben gefehlt“, knurrte Tokas. Kurz bevor es endgültig zu spät war, wachten die Leonberger auf, und Sven Schewior bog die Partie mit mehreren erfolgreichen Dreier-Würfen noch um. „Diese Punkte haben uns sehr, sehr wehgetan“, sagte TSV-Trainer Martinez. Schließlich spielte der SV seine Führung routiniert über die Zeit, die Kondition des TSV reichte nicht für eine neuerliche Wende.

Letzter Dreier setzt TSV-Frauen k. o.

Die Frauen des TSV Malmsheim sind in Ulm-Söflingen innerhalb von einer Sekunde vom Himmel in die Hölle katapultiert worden. Der Regionalliga-Aufsteiger unterlag bei der TSG Söflingen unglücklich mit 63:64 (37:31). In den letzten 30 Sekunden drehte sich das Blatt zu Gunsten der Gastgeberinnen. Aus einem Fünf-Punkte-Vorsprung wurde für Malmsheim eine Niederlage mit einem Zähler. Den letzten Rebound nach Freiwürfen sicherte sich die TSG, spielte den Ball nach außen – von dort setzte eine Söflingerin einen Dreier in den Korb zum 64:63.

„Eine Niederlage mit einem Punkt auf diese Weise zu kassieren“, stöhnte TSV-Trainerin Lisa Bonds, „tut irgendwie ein bisschen mehr weh, als wenn man mit minus 20 und gar minus 30 Punkten verliert.“ Die Truppe aus Malmsheim war gegen den letztjährigen Oberliga-Meister vehement gut gestartet, lag nach dem ersten Viertel mit 20:8 in Front – anscheinend hatte das Team aus dem Ulmer Vorort nicht richtig vorgeglüht und war nicht auf Betriebstemperatur. „Mir war klar“, sagte Lisa Bonds, „dass das nicht so bleiben wird.“

Bis zur Pause wurde die Partie enger, mit einem Plus von sechs Punkten ging es für den TSV in die Kabinen. Dort blieben die Malmsheimerinnen mit dem Kopf zu lange, im dritten Viertel bog Söflingen das Match um und führte mit einem Punkt. „Ich kenne dieses Problem, das wir oft haben“, sagte die TSV-Trainerin, „nach der Pause tun wir uns schwer – ich weiß nicht, woran das liegt.“ Im Schlussviertel sahen die Zuschauer einen Basketball-Thriller, an dessen Ende es für den TSV Malmsheim kein Happy-End gab. Einen positiven Aspekt nahm Bonds aber doch mit. „Letzte Saison haben wir zweimal gegen Söflingen klar verloren, dieses Spiel war absolut auf Augenhöhe“, sagte sie.