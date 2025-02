Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben sich von ihrem kürzlichen Kollaps berappelt. Die Detroit Pistons gewinnen auch ohne Dennis Schröder das achte Spiel in Serie.

dpa 27.02.2025 - 07:46 Uhr

New York - Der deutsche Basketballer Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder haben sich in der NBA mit einem Comeback-Sieg nach ihrem Einbruch im Spiel zuvor zurückgemeldet. Beim 129:121 (61:76) bei den Brooklyn Nets drehten die Thunder im vierten Viertel einen Rückstand mit zwischenzeitlich 18 Punkten in Serie.