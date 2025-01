Orlando - Franz Wagner hat mit den Orlando Magic den ersten Sieg nach seinem Comeback in der NBA eingefahren. Nach einer Verletzungspause von 20 Partien und einer Niederlage im ersten Spiel nach seiner Rückkehr führte der Basketball-Nationalspieler die Magic zum 121:113 (54:53)-Heimerfolg über die Detroit Pistons. Wagner erzielte 25 Zähler im Schlussabschnitt und stellte damit den Teamrekord von Tracy McGrady von Punkten in einem Viertel ein.

"Das ist sehr cool, vor allem nach meinem schwierigen Start. Ich blieb aber selbstbewusst und habe weiter mein Spiel gemacht", sagte Wagner zu seinem Rekordspiel. Insgesamt kam der 23-Jährige auf 32 Zähler sowie sieben Assists und vier Rebounds. Die Magic eröffneten das vierte Viertel mit einem 14:2-Lauf, um sich zweistellig abzusetzen, und erzielten als Team 42 Punkte in dem Durchgang. Tristan da Silva kam auf fünf Zähler.

Die Magic beendeten mit dem Sieg über einen direkten Playoff-Konkurrenten ihre Negativserie von fünf Niederlagen am Stück, bleiben hinter den sechstplatzierten Pistons aber auf dem siebten Platz im Osten.

Dallas verliert Finals-Neuauflage, Kleber bricht sich den Fuß

Die Dallas Mavericks haben das erste Spiel gegen die Boston Celtics nach deren Duell in den letztjährigen NBA-Finals verloren, zuhause setzte es für den Vizemeister eine 107:122 (49:59)-Niederlage gegen den Titelverteidiger. Die Mavericks mussten das 16. Spiel nacheinander auf ihren verletzten Star Luka Doncic verzichten, zudem verletzte sich Maxi Kleber. Der Basketball-Nationalspieler zog sich Ende des dritten Viertels eine Fraktur im rechten Fuß zu. Wie lange Kleber ausfällt, wird sich kommende Woche zeigen.

Dennis Schröder verlor mit den Golden State Warriors das Heimspiel gegen die Los Angeles Lakers. Bei der 108:118 (58:59)-Niederlage ging Schröder zum dritten Mal nacheinander von der Bank aus ins Spiel und kam auf zehn Zähler. Warriors-Star Stephen Curry blieb nach der Pause erfolglos und kam nicht über 13 Zähler hinaus.

Bei den Lakers erzielten LeBron James (25 Punkte und zwölf Assists) und Anthony Davis (36 Punkte und 13 Rebounds) ein Double-Double. Daniel Theis zog mit den New Orleans Pelicans auswärts bei den Charlotte Hornets mit 92:123 (45:63) den Kürzeren und blieb ohne Punkte.

Pacers gelingt Revanche in Paris

Das zweite Duell zwischen den San Antonio Spurs und Indiana Pacers in Paris ging an die Pacers. Zwei Tage nach einem 140:110-Sieg San Antonios setzte sich Indiana mit 136:98 (65:50)ähnlich deutlich durch. Während das französische Ausnahmetalent Victor Wembanyama in Reihen der Spurs mit 20 Punkten und zwölf Rebounds nicht ganz seine starke Vorstellung aus dem ersten Spiel bestätigen konnte, trumpfte bei den Pacers Tyrese Haliburton auf: Der Spielmacher erzielte Ende des dritten Viertels 16 seiner 28 Punkte innerhalb von 160 Sekunden.