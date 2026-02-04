Isaiah Hartenstein hat erstmals in seiner NBA-Karriere ein Triple-Double aufgelegt. Seine Oklahoma City Thunder bezwingen die Orlando Magic um Moritz Wagner und Tristan da Silva deutlich.
Oklahoma City - Isaiah Hartenstein hat in der NBA einen besonderen Meilenstein erreicht. Der deutsche Basketballer erzielte erstmals in seiner achtjährigen Laufbahn in der nordamerikanischen Basketballliga ein Triple-Double, also zweistellige Werte in drei Kategorien. Beim 128:92 (68:41)-Heimerfolg seiner Oklahoma City Thunder gegen die Orlando Magic kam der 27-Jährige auf zwölf Punkte, zehn Rebounds und zehn Assists.