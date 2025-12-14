Basketball in Stuttgart: Drei Siege zum dritten Advent

Große Freude bei den Stuttgarter Basketballern. Die Zweitliga-Damen des MTV Stuttgart haben auswärts bei den USC BasCats Heidelberg gewonnen, die Regionalliga Herren des MTV Stuttgart haben sich knapp gegen den Vfl Bensheim durchgesetzt und der SV Möhringen hat das Nachwuchsteam vom ASC Theresianum Mainz bezwungen.

Geduld zahlt sich aus. Nach einem Start mit fünf Niederlagen in Folge läuft es langsam rund beim SV Möhringen in der 1. Regionalliga Südwest. Der dritte Sieg in Folge ist eingetütet. Das Team vom ASC Theresianum Mainz wurde mit 83:77 geschlagen. „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel“, sagt der SVM-Trainer Sascha Klatt. „Die Führung hat sehr oft gewechselt, keiner konnte sich großartig absetzen.“ Die Mainzer seien, obwohl Tabellenletzter, individuell sehr gut besetzt und stellten den erwartet unangenehmen Gegner dar. Doch angeführt von Brian Zimmer (17 Punkte) und Nico Hihn (14 Punkte/8 Rebounds) gelang es der Klatt-Truppe, sich im vierten Viertel erstmals einen kleinen Vorsprung zu erspielen, der dann letztendlich zum Sieg reichte. Damit klettert der SV Möhringen auf den achten Platz der Regionalliga-Tabelle und befindet sich nur mit zwei Punkten Rückstand direkt hinter dem Lokalrivalen MTV Stuttgart. Am kommenden Sonntag, 21. Dezember, wird um 17 Uhr beim Tabellenelften TSG Söflingen die letzte SVM-Begegnung des Jahres angepfiffen.

Die Regionalliga-Basketballer des MTV Stuttgart bewiesen ebenfalls längeren Atem in einer knappen Partie gegen den VfL Bensheim, der auf gleich drei Starter verzichten mussten. Letztlich setzte Marko Lavric der Partie seinen Stempel auf. Die meisten Punkte (21), die meisten Rebounds (13), die meisten Assists (5), die meisten Steals (5), die meisten Blocked Shots (2). Und auch den Sieg hat Center Lavric eingeleitet, als er etwa 30 Sekunden vor Schluss mit einem krachenden Dunk die Führung schuf, die Nikolaos Papakonstantinou vor dem Schlusspfiff mit zwei Freiwürfen zum 93:90-Endergebnis ausbaute. „So langsam finden wir unseren Rhythmus“, sagt der Trainer Anestis Fesatidis. „Gegen die Topteams ist uns zwar noch kein Sieg gelungen, aber gegen die anderen Mannschaften treten wir stabil auf“. Neben Lavric gefiel ihm auch die Leistung von Simon Koller besonders. „Elf Punkte und sieben Rebounds sind für einen U-18-Spieler in der Regionalliga schon beachtlich.“ Sein Team beendet das Jahr am Sonntag, 17.30 Uhr beim Tabellensechsten Gießen Pointers.

Den vierten Auswärtssieg in Folge holten die Zweitliga-Damen des MTV Stuttgart. Beim 62:72-Erfolg beim Tabellenvierten USC BasCats Heidelberg sorgte Joanna Scheu mit 25 Punkten für ein Drittel der MTV-Points im Alleingang. „Sie ist übers Feld geflogen und war unhaltbar“, berichtet Teammanager Enrico Laue. „Aber es war eine perfekte Teamleistung. Es ist ja schon etwas von David gegen Goliath, wenn wir in Heidelberg spielen.“ Auch Selma Yesilova (13) und Lilith Maitra (11) punkteten zweistellig. Laue beeindruckt heuer die Performance außer Haus sehr, denn in den früheren Jahren habe sein Team eher schüchterne Auftritte hingelegt. „Und wenn man sieht, dass der Tabellenzweite Würzburg auch nur einen Sieg mehr feiern durfte, erkennt man, dass alles sehr eng ist.“ Am kommenden Sonntag, 21. Dezember, um 17 Uhr in der Sporthalle West will das Team von Trainer Cyril da Silva gegen den Tabellenachten Bamberg Baskets die erfolgreiche Serie fortsetzen.