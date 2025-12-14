 
  Drei Siege zum dritten Advent

Basketball in Stuttgart Drei Siege zum dritten Advent

1
MTV-Center Marko Lavric war gegen Bensheim in nahezu allen relevanten Statistiken der beste Spieler. Foto: Günter Bergmann

Die Stuttgarter Basketballer feiern allesamt Erfolge. Während die Möhringer und die MTV-Frauen ihre Serien ausbauen, trumpft bei den MTV-Männern der Center auf.

Große Freude bei den Stuttgarter Basketballern. Die Zweitliga-Damen des MTV Stuttgart haben auswärts bei den USC BasCats Heidelberg gewonnen, die Regionalliga Herren des MTV Stuttgart haben sich knapp gegen den Vfl Bensheim durchgesetzt und der SV Möhringen hat das Nachwuchsteam vom ASC Theresianum Mainz bezwungen.

 

Geduld zahlt sich aus. Nach einem Start mit fünf Niederlagen in Folge läuft es langsam rund beim SV Möhringen in der 1. Regionalliga Südwest. Der dritte Sieg in Folge ist eingetütet. Das Team vom ASC Theresianum Mainz wurde mit 83:77 geschlagen. „Es war ein sehr kampfbetontes Spiel“, sagt der SVM-Trainer Sascha Klatt. „Die Führung hat sehr oft gewechselt, keiner konnte sich großartig absetzen.“ Die Mainzer seien, obwohl Tabellenletzter, individuell sehr gut besetzt und stellten den erwartet unangenehmen Gegner dar. Doch angeführt von Brian Zimmer (17 Punkte) und Nico Hihn (14 Punkte/8 Rebounds) gelang es der Klatt-Truppe, sich im vierten Viertel erstmals einen kleinen Vorsprung zu erspielen, der dann letztendlich zum Sieg reichte. Damit klettert der SV Möhringen auf den achten Platz der Regionalliga-Tabelle und befindet sich nur mit zwei Punkten Rückstand direkt hinter dem Lokalrivalen MTV Stuttgart. Am kommenden Sonntag, 21. Dezember, wird um 17 Uhr beim Tabellenelften TSG Söflingen die letzte SVM-Begegnung des Jahres angepfiffen.

