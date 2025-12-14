Basketball in Stuttgart Drei Siege zum dritten Advent
Die Stuttgarter Basketballer feiern allesamt Erfolge. Während die Möhringer und die MTV-Frauen ihre Serien ausbauen, trumpft bei den MTV-Männern der Center auf.
Große Freude bei den Stuttgarter Basketballern. Die Zweitliga-Damen des MTV Stuttgart haben auswärts bei den USC BasCats Heidelberg gewonnen, die Regionalliga Herren des MTV Stuttgart haben sich knapp gegen den Vfl Bensheim durchgesetzt und der SV Möhringen hat das Nachwuchsteam vom ASC Theresianum Mainz bezwungen.