Basketball-Jugend-Bundesliga Frust und Jubel zum Auftakt

Basketball-Jugend-Bundesliga: Frust und Jubel zum Auftakt
1
Während Matea Ramljak (links) mit dem Regioteam schlecht in die Playdowns gestartet ist, feierte Mia Mandic mit dem MTV Stuttgart prompt den ersten Achtelfinalsieg. Foto: Günter Bergmann

Die U-18-Basketballerinnen des MTV Stuttgart und des Regioteam Stuttgart sind unterschiedlich in das Achtelfinale beziehungsweise die Playdowns gestartet.

Jubel auf der einen Seite, Ernüchterung auf der anderen. Während der MTV Stuttgart das erste Spiel im Achtelfinale um die deutsche Meisterschaft in der Basketball-Bundesliga der U-18-Juniorinnen (NBBL) bei den Basket-Girls Rhein-Neckar mit 69:64 gewonnen hat, verlor das Regioteam Stuttgart in den Playdowns, der Abstiegsrunde, bei den Talents Bonn-Rhöndorf mit 53:68 und steht jetzt schon unter Zugzwang.

 

Der MTV trat als Außenseiter bei den Basket-Girls Rhein-Neckar aus Heidelberg an. So war es zumindest auf der Homepage der Jugendbundesliga zu lesen. Grund: „Weil wir wohl Neuling in der Bundesliga sind, nur Dritter in unsere Staffel wurden, Heidelberg indes in der Gruppe Mitte knapp am ersten Platz vorbeischrammte und Zweiter wurde“, erklärt Enrico Laue, der Sportliche Leiter des MTV. Eine Rolle, die die Seinen zwar gerne annahmen, auf dem Parkett aber von Beginn an klarstellten, genügend Qualität zu haben, um das erste Spiel in der Best-of-Three-Serie zu gewinnen. „Das Team trat mit viel Selbstvertrauen an und transportierte dies auch aufs Feld“, sagt Laue. Zudem ging die Taktik von MTV-Coach Cyril da Silva, die Gastgeberinnen vom Korb wegzuhalten und zu Drei-Punkte-Würfen zu zwingen, voll und ganz auf, wie die Statistik zeigt. „Wir haben richtig krass verteidigt, Heidelberg hatte eine Zwei-Punkte-Quote von nur 31 Prozent unsere lag indes bei 53.“ Insgesamt überzeugte der MTV durch eine geschlossene Teamleistung, wobei Katara Lischka mit 22 Punkten herausragte. „Sie erwischte einen Sahnetag, präsentierte sich auch von der Freiwurflinie sehr stabil.“ Damit fehlt der Vertretung vom Kräherwald noch ein Sieg zum Erreichen des Viertelfinals. Dieser soll an diesem Sonntag, 14 Uhr, in der Sporthalle West eingetütet werden.

Derweil spricht Franck Becker von „einem komplett gebrauchten Tag“ der Seinen in der Abstiegsrunde. Der Trainer des Regioteam Stuttgart und seine Spielerinnen hatten sich gegen die Talents BonnRhöndorf aus der Gruppe Mitte durchaus Siegchancen ausgerechnet. Grund: In der Hauptrunde gelang dem Team kein einziger Sieg. Doch bei den Stuttgarterinnen lief so gut wie nichts zusammen, zudem mussten sie auf Kapitänin Julia Geiger (privat verhindert) verzichten. Darüber hinaus ging Leistungsträgerin Rika Windgassen kränkelnd ins Spiel und konnte ihr normales Leistungsvermögen nicht abrufen. „Insgesamt haben wir sehr schlecht verteidigt und viel daneben gelegt“, hat Becker erkannt. Einzig Alicia Kugler zeigte Normalform und war mit 20 Punkten beste Regioteam-Werferin. Damit rangiert das Becker-Team in der Vierer-Gruppe – die ersten beiden Mannschaften schaffen den Klassenverbleib – auf dem dritten Platz. Verloren ist bei drei ausstehenden Partien noch nichts, jedoch kommt der Heimpartie in der Sporthalle der Fasanenhofschule am Sonntag, 1. März, 14.30 Uhr, gegen die Rhein-Main-Baskets große Bedeutung zu. „Wir haben nun sechs, sieben Trainingseinheiten, um uns auf die wichtige Partie vorzubereiten.“

