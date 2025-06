Basketball: Jugend-Bundesliga: MTV Stuttgart peilt die höchste Spielklasse an

Die Stuttgarter Basketballerinnen starten am Wochenende in die Qualifikation zur Jugend-Bundesliga.

MTV Stuttgart peilt die höchste Spielklasse an

Der Großteil der Zweitliga-Basketballerinnen des MTV Stuttgart hat von Cheftrainer Cyril da Silva zwei Wochen Trainingspause bekommen, ehe dann Mitte Juni die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt. Für einige der Talente aus den Geburtsjahrgängen 2008 bis 2010, die vergangene Saison schon in die zweithöchste deutsche Klasse bei den Frauen hineinschnuppern durften, gilt das nicht. Für sie steht am kommenden Wochenende und eine Woche später die Qualifikation für die Jugend-Bundesliga (WNBL) in insgesamt zwei Runden auf dem Programm.