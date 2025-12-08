Glück im Unglück für Basketball-Weltmeister Franz Wagner. Der deutsche NBA-Star hat sich das Sprunggelenk verstaucht. Das schlimmste Szenario bleibt aber aus.
08.12.2025 - 21:16 Uhr
Orlando - Deutschlands Basketball-Star Franz Wagner wird den Orlando Magic in der NBA vorerst fehlen, hat aber nicht die befürchtete schwere Knieverletzung erlitten. Eine MRT-Untersuchung habe ergeben, dass der 24-Jährige sich das linke Sprunggelenk verstaucht habe, teilte sein Club mit. Seine Rückkehr hänge davon ab, wie er auf die Behandlung anspreche. NBA-Experte Shams Charania schrieb bei X, dass eine solche Verletzung in der Regel eine Ausfallzeit von zwei bis vier Wochen nach sich ziehe.