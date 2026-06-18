Nach dem ersten NBA-Titel seit 53 Jahren haben die Knicks eine Einladung ins Weiße Haus angenommen. Erst einmal werden sie aber mit einer Parade in New York gefeiert. Der Andrang ist riesig.
New York/Washington - Wenige Tage nach der ersten NBA-Meisterschaft seit 53 Jahren werden die New York Knicks in Manhattan mit einer Konfetti-Parade gefeiert. Bereits Stunden vor dem geplanten Beginn war der Andrang nach Angaben der New Yorker Polizei so groß, dass niemand mehr in die Gegend rund um die Umzugsroute gelassen wurde.