Die New York Knicks haben nach 53 Jahren wieder den Titel in der NBA gewonnen. In San Antonio liegt das Team erneut zweistellig hinten, feiert am Ende dennoch. Nun gibt es drei deutsche NBA-Champions.
14.06.2026 - 05:47 Uhr
San Antonio - Die New York Knicks haben erneut einen zweistelligen Rückstand noch gedreht und sind erstmals seit 53 Jahren wieder Meister in der NBA. Drei Tage nach dem 29-Punkte-Comeback im Madison Square Garden gewannen die Knicks gegen die San Antonio Spurs 94:90 - und das nach zwischenzeitlich 16 Punkten Rückstand.