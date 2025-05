Der Basketball-Dominator der 1990er-Jahre ist zurück. Künftig soll Michael Jordan den Fans vor den Bildschirmen das Spiel erklären. Bei einem TV-Sender, der für ihn eine besondere Bedeutung hat.

red/dpa 13.05.2025 - 08:24 Uhr

NBA-Legende Michael Jordan wird erstmals in seiner Karriere TV-Experte und arbeitet in der kommenden Saison für das US-Fernsehen bei NBC. Der US-Sender hat nach dann 23 Jahren wieder die Rechte an der besten Basketball-Liga der Welt und präsentierte Jordan als prominentesten Fachmann.