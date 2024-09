Es hat sich abgezeichnet, dass Basketballer Jeff Roberson nicht in Ludwigsburg bleiben wird. Das Ziel ist Straßburg. Aber es gibt schon rasch ein Wiedersehen.

Joachim Klumpp 06.09.2024 - 13:01 Uhr

Vor einer Woche präsentierte sich Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg seinen Mitgliedern erstmals in dieser Saison, in einem Testspiel gegen SIG Strasbourg – ohne den Spieler Jeff Roberson. Schon da zeichnete sich ab, dass die Zeichen auf Trennung stehen: seit diesem Freitag ist es offiziell, Roberson wechselt – just zu Strasbourg ins Elsass. „Obwohl Jeff Roberson noch einen Vertrag bis Ende der Spielzeit hatte, gab es sowohl von seiner Seite als auch von Seiten der sportlichen Leitung unterschiedliche Auffassungen über die Rolle in der nun beginnenden Saison. Da wir die Zusammenarbeit mit Jeff immer sehr geschätzt haben, konnten wir uns relativ schnell und gemeinsam verständigen, die für alle Beteiligten beste Lösung zu finden“, sagt der Riesen-Vorsitzende Alexander Reil zum Abschied.