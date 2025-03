Nach zuletzt zwei Niederlagen haben die Basketballerinnen des TSV Malmsheim sich im letzten Heimspiel der Regionalliga den neunten Saisonsieg sichern können. Der Liganeuling setzte sich gegen die Schwäbisch Hall Flyers mit 60:51 (37:23) durch. Dabei legten die TSV-Frauen einen Blitzstart hin. Dank starker Verteidigungsarbeit leiteten die Malmsheimerinnen viele Schnellangriffe ein, die häufig zu einfachen Punkten führten. Die frühe Führung (9:2) bauten die TSV-Frauen bis zur Halbzeit auf 14 Zähler aus. „In der ersten Halbzeit konnten wir aus einer guten Verteidigung heraus viele Fastbreaks laufen und waren konzentriert und geduldig“, schildert Trainerin Lisa Bonds die bevorzugte Spielweise ihres Teams.

Ausgeglichene Bilanz als Ziel

Doch nach dem Seitenwechsel schlichen sich Konzentrationsschwächen ins Spiel ein. Schwäbisch Hall kam dank vieler Offensivrebounds zu leichten Punkten und verkürzte den Rückstand auf acht Zähler (51:43). Im Schlussviertel fanden die Gastgeberinnen aber wieder in die Spur und sicherten sich den verdienten Sieg. Zum letzten Hauptrundenspiel reist der TSV am Samstag nach Tübingen. Wer das Spiel gewinnt, schließt die Saison auf Rang sechs ab. „Wir wollen gewinnen und die Saison mit einer ausgeglichenen Bilanz beenden“, gibt Trainerin Bonds die Marschroute vor.

Malmsheimer Herren sichern den Klassenerhalt

Jubeln durften auch die Malmsheimer Herren. Dank eines Start-Ziel-Sieges gegen Feuerbach, hat der TSV nun auch rechnerisch den Klassenerhalt in der Landesliga geschafft. Beim nie gefährdeten 71:50-Heimsieg ragte bei den Gastgebern einmal mehr Luis Müller mit 28 Punkten heraus.

Leonberg ohne Chance auf Platz zwei

Durch eine starke zweiten Halbzeit konnte auch der SV Leonberg/Eltingen einen Sieg verbuchen. Mit 87:73 (36:37) gewann der SV gegen Hellas Esslingen. Da gleichzeitig aber Schwäbisch Gmünd in Backnang mit 66:64 siegte, können die Leonberger Basketballer Platz zwei in der Landesliga nicht mehr erreichen. Es kommt am letzten Spieltag nicht zum erhofften Endspiel um den begehrten Relegationsplatz. „Wir fahren am Samstag nach Schwäbisch Gmünd, um zu zeigen, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft sind“, kündigt SV-Trainer Niko Tokas an.