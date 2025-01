Nach Ertönen der Schlusssirene gingen die Malmsheimer Basketballerinnen mit gemischten Gefühlen vom Spielfeld. Einerseits hatten die TSV-Damen gerade eine starke Leistung gegen den ungeschlagenen Tabellenführer BBU 01 Ulm gezeigt. Andererseits hatten zu viele Nachlässigkeiten im eigenen Spiel dazu geführt, dass man dem Favoriten aus der Donaustadt mit 60:68 (30:37) unterlegen war.

„Da wäre auf alle Fälle mehr drin gewesen“, resümierte TSV-Trainerin Lisa Bonds nach der Partie. „Wir haben aber zu viele kleine Fehler gemacht. Ich denke da vor allem an die vielen Freiwürfe, die wir nicht getroffen haben.“ Nur zehn von 22 Freiwürfen konnten die Malmsheimerinnen im Spielverlauf verwandeln und ließen so viele einfache Punkte liegen.

Die gut eingestellten Gäste übten von Beginn an starken Druck auf Malmsheims Spielmacherin Janina Dzubba aus und zeigten sich offensiv aus der Distanz treffsicher. Früh übernahmen die Ulmerinnen die Führung, konnten sich aber nicht weiter absetzen. Denn immer wieder kämpften sich die TSV-Damen heran und kamen mehrfach wieder in Schlagdistanz. Doch immer dann, wenn ein möglicher Ausgleich in der Luft lag, verlegten die Malmsheimerinnen einfache Korbleger, leisteten sich unnötige Ballverluste oder scheiterten an der Freiwurflinie.

Positive Aspekte mitnehmen

„Wir dürfen den Kopf nicht hängenlassen und müssen die positiven Aspekte aus dem Spiel mitnehmen“, betonte Trainerin Bonds. „Ulm hat ein richtig gutes, eingespieltes Team. Im Hinspiel haben wir dort noch mit 20 Punkten verloren, diesmal waren es nur acht Zähler.“ Beste Punktesammlerinnen beim TSV waren Lena Sroka (11), Janina Dzubba und Annika Jendrian (je zehn). Durch die Rückkehr von Katharina Greb und Nadine Sasse ist der Malmsheimer Kader wieder tiefer besetzt. In der Regionalliga rangiert der TSV nun auf Rang sieben und gastiert am Samstag (17 Uhr) beim Neuntplatzierten Tu Durlach.

TSV-Männer feiern Kantersieg

In der Landesliga konnten die Herren des TSV Malmsheim einen deutlichen 97:61-Heimsieg über die dritte Mannschaft der Merlins Crailsheim feiern. Vor allem gegen Luis Müller fanden die nur mit sechs Spielern angereisten Gäste kein Rezept. Der Center wusste seine körperlichen Vorteile geschickt einzusetzen und erzielte beim Start-Ziel-Sieg 37 Punkte für den TSV. Auch die Neuzugänge Christoph Lange (17 Punkte) und Florian Meilands (12) zeigten eine überzeugende Leistung. „Wir konnten unsere Stärken gut ausspielen und die Verteidigung war gut eingestellt“, lobte Trainer Manuel Martinez sein Team.

SV Leonberg/Eltingen unterliegt Tabellennachbar

Eine 58:62-Niederlage kassierte hingegen der SV Leonberg/Eltingen gegen Tabellennachbar Backnang. In einer engen Partie hatten die Leonberger am Ende bei Gleichstand die Chance auf den Sieg. Doch der SV verlor den Ball und anschließend gegen treffsichere Backnanger Freiwerfer das Spiel. Nach langer Verletzungspause konnte Sven Schewior zwar wieder für den SV auflaufen, blieb allerdings punktlos. „Wir liegen drei Siege hinter dem Zweitplatzierten und sind nicht in der Verfassung, um im Aufstiegsrennen eine Rolle spielen zu können“, resümierte Trainer Niko Tokas. Immerhin wurde trotz Niederlage noch der direkte Vergleich gegen Backnang gewonnen. Im Hinspiel gewann der SV mit fünf Zählern.