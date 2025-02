Dank eines starken Schlussviertels setzt sich der TSV Malmsheim im Landesliga-Derby gegen den SV Leonberg/Eltingen mit 73:68 (30:33) durch. Die Malmsheimer Frauen feiern einen deutlichen Heimsieg.

Manuel Schust 03.02.2025 - 14:13 Uhr

Nach Ertönen der Schlusssirene lagen sich die Malmsheimer Spieler jubelnd in den Armen. Drei Viertel lang war der TSV in der Renninger Stadionsporthalle einem Rückstand hinterhergelaufen. Doch im Schlussviertel gelang es dem Aufsteiger gegen den arrivierten SV Leonberg/Eltingen in Führung zu gehen und diese bis zum Ende zu behaupten.