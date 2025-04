In der Landesliga gewinnen die Basketballer des SV Leonberg/Eltingen und TSV Malmsheim ihre letzten Ligaspiele. Die Frauen des TSV verlieren in Tübingen.

Mit einer kleinen Genugtuung endete am Samstag die Landesligasaison der Basketballer des SV Leonberg/Eltingen. Zwar hatte das Team von Trainer Niko Tokas keine Chance mehr auf den begehrten zweiten Tabellenplatz. Doch bei der TSG Schwäbisch Gmünd, die jenen Rang zwei belegt, der zur Relegation um den Aufstieg in die Oberliga berechtigt, wollten die Leonberger nochmal ihr Können unter Beweis stellen.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit lag der SV noch hinten (30:36). Doch nach dem Seitenwechsel konnten die Leonberger in der Verteidigung einen Gang hochschalten und ließen nur 17 weitere Punkte zu. Angeführt von Veteran Jochen Mikait, der 26 Punkte erzielte, sicherten sich die Leonberger den deutlichen 76:53-Auswärtssieg.„Wir haben schon in der ersten Halbzeit gut gespielt“, betonte SV-Trainer Niko Tokas. „In Halbzeit zwei sind die Würfe besser gefallen und wir haben sehr gut verteidigt.“

TSV Malmsheim siegt zum Abschluss

Mit 15 Siegen und sieben Niederlagen belegen die Leonberger Rang drei in der Abschlusstabelle. „Wir haben uns durch zu viele unnötige Niederlagen selbst um die Aufstiegschance gebracht“, resümiert Tokas.

Mit einem Erfolg schloss auch der TSV Malmsheim die Landesligasaison ab. Der Aufsteiger überrannte im letzten Ligaspiel Hellas Esslingen von Beginn an (34:7). Am Ende siegte der TSV mit 93:54. Damit beendet Malmsheim die Saison mit ausgeglichener Bilanz (elf Siege und elf Niederlagen) auf Platz vier. „Wir haben eine starke Rückrunde gespielt und sind in der Liga voll angekommen“, erklärte TSV-Trainer Manuel Martinez.

TSV-Frauen chancenlos in Tübingen

Eine ebenfalls starke Saison als Aufsteiger haben die Frauen des TSV Malmsheim in der Regionalliga gespielt. Beim letzten Ligaspiel in Tübingen setzte es allerdings eine deutliche 45:59-Niederlage. Dabei erlebten die Malmsheimerinnen einen rabenschwarzen Tag in der Offensive und erzielten nur mickrige vier Punkte im ersten Viertel. „Tübingen hat eine sehr gute Ganzfeldverteidigung gespielt“, erkannte TSV-Trainerin Lisa Bonds nach der Partie an. „Wir haben uns zwar recht gut befreien können, aber sind mit dem Druck nicht klargekommen.“

Unsere Empfehlung für Sie TSV Malmsheim Basketball Lisa Bonds weilt auf den Spuren ihres Vaters Der Erfolg der Basketballerinnen des TSV Malmsheim ist eng mit dem Namen Lisa Bonds verbunden. Die 36-jährige Trainerin eifert dabei ihrem verstorbenen Vater nach.

Erst im zweiten Viertel kamen die Malmsheimerinnen besser ins Spiel, lagen aber zur Halbzeit deutlich hinten (13:29). Im dritten Viertel kämpften sich die TSV-Frauen zwar bis auf sieben Zähler Rückstand heran. Aber Tübingen hatte die passenden Antworten parat, um den Vorsprung wieder auszubauen. „Es ist schade, dass wir die Saison mit einer Niederlage beenden und keine ausgeglichene Bilanz aufweisen“, haderte Trainerin Bonds. „Aber wir können in der Summe stolz darauf sein, als Aufsteiger nie in Abstiegsnöte geraten zu sein.“ Malmsheim beendet die Regionalligasaison auf Platz sieben mit neun Siegen und elf Niederlagen.