SV Möhringen und der MTV Stuttgart legen gemütlich los

Aber auch nicht so richtig. Nach fünf gespielten Minuten stand es 2:2. Und es war kein Handballspiel. Die Gäste legten ihre Lähmung als Erstes ab, gingen in Führung und erst durch zwei Dreier in der letzten Minute des ersten Viertels hatte sich der MTV Stuttgart in eigener Halle ins Spiel gekämpft. 14:12 prangte an der Anzeigetafel nach den ersten zehn Minuten. Und die dabei kurzzeitig erlebte Führung der Gäste sollte sich auch nicht in den weiteren 30 Minuten Spielzeit wiederholen. Die MTV-Truppe von Trainer Anestis Fesatidis lag immer wieder vorne, ohne zu glänzen, aber auch ohne Chance, sich auf einem Vorsprung ausruhen zu können. Denn Möhringen drückte unentwegt und sorgte gegen Ende des dritten und in der Crunchtime des vierten Viertels durch Pressing und gewagte, aber erfolgreiche Wurfversuche – zumeist von Nico Hihn (25 Punkte) – für äußerst spannende Minuten. Doch der SVM-Coach Sascha Klatt war überhaupt nicht zufrieden. „Unsere gezeigte Leistung enttäuscht mich mehr als das Ergebnis“, sagte Klatt. „Wir waren zu fahrig, zu sorglos und haben viel zu spät den Fokus aufs Spiel gelegt.“