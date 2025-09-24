£
 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Stuttgart/Filder

  6. Nach vielen Worten: Nun endlich Schluss mit konstanter Inkonstanz?

Basketball: MTV Stuttgart Nach vielen Worten: Nun endlich Schluss mit konstanter Inkonstanz?

Basketball: MTV Stuttgart: Nach vielen Worten: Nun endlich Schluss mit konstanter Inkonstanz?
1
Hugo Mounier (am Ball) und der MTV Stuttgart haben die Play-offs im Visier Foto: Günter Bergmann

Die Regionalliga-Basketballer des MTV Stuttgart haben die Play-offs im Visier – dieses Mal aber nicht nur mit Worten.

Die Fragen nach dem kommenden deutschen Fußballmeister und den Saisonzielen der Regionalliga-Basketballer des MTV Stuttgart haben eines gemeinsam: die Antworten fallen alljährlich gleich aus. Was Fußball anbelangt, wird natürlich der FC Bayern München genannt. Bei den Saisonzielen der MTV-Basketballer sagt der Trainer Anestis Fesatidis wiederholend: „Wir wollen mindestens Platz vier erreichen, die Play-offs.“ Der feine Unterschied zwischen Fußball und Basketball: Bei ersterem trifft die Prognose meistens zu, bei zweiterem ist sie bislang eine Wunschvorstellung geblieben.

 

Spieler des MTV Stuttgart sind gereift

Und wie sieht es bei den Korbjägern vom Kräherwald vor der am Samstag (19.15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen das Team Ehingen/Urspringschule beginnenden neuen Saison aus? Was macht nun Mut, damit aus der Wunschvorstellung Realität wird, Herr Fesatidis?„Dass die vielen jungen Spieler nun nicht mehr so jung sind, ihr Niveau gesteigert haben und in Rollen hineingewachsen sind, Verantwortung übernehmen“, sagt Fesatidis. Bedeutet mit, dass die Siegchancen auch dann gewährleistet sein sollen, wenn Vasileios Lampropoulos keinen „normalen“ Tag erwischt.

Unsere Empfehlung für Sie

Basketball-Regionalliga: Der Mann für alles kehrt auf die Bank des SV Möhringen zurück

Basketball-Regionalliga Der Mann für alles kehrt auf die Bank des SV Möhringen zurück

Sascha Klatt übernimmt erneut den Trainerjob bei den Regionalliga-Männern des SV Möhringen. Seine Mission startet mit einem Handicap.

Klar, dem Punktegaranten der vergangenen Jahre – in der Vorsaison mit einem Schnitt von 19,5 pro Partie ligaweit drittbester Werfer – kommt wieder eine gewichtige Rolle zu. Jedoch sieht Fesatidis bei dem ein oder anderen im Team nun auch die Fähigkeit, Spiele zu entscheiden. Namentlich etwa Hugo Mounier und Luka Milovac. Sie seien ebenfalls Führungsspieler und da, wenn es kritisch werde. Sowieso sei die gesamte Truppe konstanter geworden. Und eben dieser Punkt wird beim MTV entscheidend sein, ob das Ziel dieses Mal erreicht wird oder nicht. Zuletzt scheiterte das Team an konstanter Inkonstanz.

Legende des MTV Stuttgart kehrt zurück

Typisches Beispiel: Vor zwei Jahren startete man mit sieben Siegen, um dann fünf Pleiten folgen zu lassen und vom Ziel abzukommen. Ganz klar, mehrmals zwei, drei Durchhängerspiele dürfe man sich nicht leisten, konstatiert Fesatidis, der auch sich selbst hinterfragt hat und künftig „schneller auf bestimmte Spielsituationen“ reagieren möchte. Bei seinem spielenden Personal hat er vor allem auf das Defensivverhalten geschaut. Besonders in den Spielen gegen die besseren Teams der Liga – für den Coach Reutlingen, Schwenningen, Karlsruhe und auch der Auftaktgegner Urspringschule – müsse besser verteidigt werden. Dazu beitragen soll auch Nikos Papakonstantinou, einer von vier Neuen in der Mannschaft. Der 41-Jährige mit Zweitliga-Vergangenheit in Griechenland soll durch seine Erfahrung für mehr Stabilität sorgen, zudem die immer noch vielen jungen Spieler „mit Tipps unterstützen“, so der MTV-Coach. Zusätzliche Motivation und Antrieb kommen beim MTV auch von der Bank. Der langjährige Kapitän und Vereinslegende Alex Komitakis ist zurück. Er fungiert als Co-Trainer. Wer weiß, vielleicht gelingt mit ihm der Übergang von der Wunschvorstellung zur Realität.

Eckdaten

Zugänge: Nikos Papakonstantinou (BG Tamm/Bietigheim), Emil Böhme (PKF Titans Stuttgart), Erjon Panxhaj (eigene zweite Mannschaft), Simon Koller (Junioren MTV Stuttgart).

Abgänge: Fekremariam Abraha (BG Tamm/Bietigheim), Jose Jimenez (eigene zweite Mannschaft).

Kader: Point Guard: Vasileios Lampropoulos, Alois Mounier, Hugo Mounier, Nikos Papakonstantinou, Milan Papic; Shooting Guard: Alex Kranz, Luka Milovac; Small Forward: Emil Böhme, Christian Gundlach, Simon Koller, Marko Lavric; Power Forward: Quentin Kunst, Ruben Leidel, Erjon Panxhaj, Paolo Tosi; Center: Marko Josipovic.

Trainer: Anestis Fesatidis (seit Juli 2019).

Spielstätte: Sporthalle West, Bebelstraße 24, 70193 Stuttgart.

Saisonziel: Play-off-Teilnahme; ein Platz unter den Top vier (Platzierung in der vergangenen Saison: 7.).

Meisterschaftstipp: Panthers Schwenningen.

Weitere Themen

Basketball: MTV Stuttgart: Warum der Trainer gerne „spinnen“ darf

Basketball: MTV Stuttgart Warum der Trainer gerne „spinnen“ darf

Nach ihrem Bestergebnis der vorigen Saison wollen die Zweitliga-Frauen des MTV nun den nächsten Schritt machen. Unter den Zugängen ragen zwei Nationalspielerinnen heraus.
Von Franz Stettmer
Fußball: Kreisliga A, Staffel 1: Drei Platzverweise in Uhlbach und der erste Sieg der „Wundertüte“

Fußball: Kreisliga A, Staffel 1 Drei Platzverweise in Uhlbach und der erste Sieg der „Wundertüte“

Während das Spitzentrio im Gleichschritt marschiert, sendet auch der SSV Zuffenhausen und die SportKultur Stuttgart ein erstes Lebenszeichen.
Von Dominik Grill
Fußball-Kreisliga, Staffel 2: Der Tabellenführer auf den Spuren von Jogi Löw und Mario Götze

Fußball-Kreisliga, Staffel 2 Der Tabellenführer auf den Spuren von Jogi Löw und Mario Götze

Aufsteiger KF Kosova Bernhausen gewinnt das Spitzenspiel gegen Möhringen deutlich. Derweil trifft ein Waldebene-Spieler dreifach und hadern die Mitfavoriten Sillenbuch und Hoffeld.
Von Marius Gschwendtner
Fußball-Bezirksliga: Büsnauer „Sahnetag“ und Torhüter-Rauswurf beim gestürzten Spitzenreiter

Fußball-Bezirksliga Büsnauer „Sahnetag“ und Torhüter-Rauswurf beim gestürzten Spitzenreiter

Steht die Bezirksliga-Tabelle auf dem Kopf? Nach vier Spieltagen wirkt es so, auch dank zwei weiter siegender Außenseiter. Bei einem, in Musberg, gibt es Doppel-Rot.
Von Franz Stettmer
Eishockey-Oberliga: Auf Pannenauftritt folgt Rebels-Wahnsinn von Anfang bis Ende

Eishockey-Oberliga Auf Pannenauftritt folgt Rebels-Wahnsinn von Anfang bis Ende

Der Eishockey-Oberligist Stuttgart Rebels siegt nach dem katastrophalen Auftakt nun gegen das Spitzenteam aus Memmingen – und das nach einem unglaublichen Spielverlauf.
Von Torsten Streib
Fußball: MTV Stuttgart: Ein „unnötiger“ Freistoß kostet den Heimsieg

Fußball: MTV Stuttgart Ein „unnötiger“ Freistoß kostet den Heimsieg

Der Fußball-Landesligist trennt sich vom SC Geislingen mit 2:2. Der Trainer sieht streckenweise die beste Leistung der Saison.
Von Harald Landwehr
Fußball: Verbandsliga: Echterdinger „Warmduscher“? Calcio geht mit 1:6 unter

Fußball: Verbandsliga Echterdinger „Warmduscher“? Calcio geht mit 1:6 unter

Nach der Klatsche gegen den TSV Berg ist beim Fußball-Verbandsligisten die Zeit des Beschönigens vorbei. Der Totaleinbruch in Hälfte zwei wirft Fragen zur Klassentauglichkeit auf.
Von Dominik Grill
Fußball: TSV Plattenhardt: Missratener Hackentrick leitet Schlappe ein

Fußball: TSV Plattenhardt Missratener Hackentrick leitet Schlappe ein

Der Aufsteiger bleibt in dieser Saison zuhause weiter ohne Punkt. Sein Fußballchef übt nach dem 0:3 gegen den TSV Bad Boll deutliche Kritik.
Von Franz Stettmer
Fußball: TV Echterdingen: Der Neue von der Polizei schnürt den Doppelpack

Fußball: TV Echterdingen Der Neue von der Polizei schnürt den Doppelpack

Der Verbandsliga-Absteiger gewinnt das Kellerduell in Sontheim mit 2:1. Die Umstände lassen den Trainer ächzen, werden am Ende aber zur Nebensache.
Von Franz Stettmer
Fußball: Verbandsliga: Weilimdorf-Sieg dank Traumtor eines Youngsters

Fußball: Verbandsliga Weilimdorf-Sieg dank Traumtor eines Youngsters

Der Fußball-Verbandsligist gewinnt in Hofherrnweiler mit 1:0 und stärkt damit die Bewerbung seines Trainers.
Von Dominik Grill
Weitere Artikel zu MTV Stuttgart
 