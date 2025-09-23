Basketball: MTV Stuttgart: Warum der Trainer gerne „spinnen“ darf

Was heißt „spinnen“ eigentlich auf französisch? Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut, dass der Franzose Cyril Da Silva in seiner hiesigen Wahlheimat nicht alles gleich auf Anhieb versteht. Wobei, despektierlich oder gar böse ist es ohnehin nicht gemeint, wenn der Teammanager Enrico Laue in Bezug auf seinen Trainer lachend sagt: „Der soll ruhig spinnen.“

In die mittlerweile fünfte Saison geht der Coach Da Silva als Verantwortlicher bei den Zweitliga-Basketballerinnen des MTV Stuttgart. Und im Vorfeld ist es immer das Gleiche, der mittlerweile 42-Jährige hat nur eines im Sinn: gewinnen. Deshalb lässt der Verein besser nicht ihn das offizielle Spieljahresziel formulieren. Aus Da Silvas Mund, da ist sich Laue sicher, lautete jenes stets so: Meister werden, aufsteigen. Das hielte Laue bei allem eigenen Ehrgeiz doch für etwas vermessen. Auch wenn die Grundstimmung beim Kräherwald-Team vor dem schweren Auftakt am kommenden Samstag (16.30 Uhr) zuhause gegen den Mitfavoriten Falcons Bad Homburg überhaupt höchst positiv ist.

Mit Platz fünf haben die Stuttgarterinnen in der vergangenen Runde ihr bisher bestes Ergebnis im DBBL-Unterhaus erreicht. Dies hat nach vorherigen Jahren des bloßen Abstiegskampfs Mut gemacht, ebenso wie der aktuelle Pokal-Zweitrundensieg beim Staffelrivalen Wasserburg (64:42). Und dies soll auch der Maßstab sein. Nun hoffen alle Beteiligten auf den nächsten Entwicklungsschritt, nachdem es gelungen ist, den Großteil des Kaders beisammen zu halten. Vom Stamm sind lediglich die US-Amerikanerin Jada Powell und Anastasia Schlipf nicht mehr dabei. Zumindest die 20-Jährige hätte Laue gern weiter im eigenen Team gesehen. Doch zeigt er Verständnis für den Wunsch der Junioren-Nationalspielerin, sich fortan ganz auf ihren Karriereplan beim deutschen Meister Keltern zu konzentrieren. „Wir wollten ihr da keine Steine in den Weg legen“, sagt Laue. Schlipfs bisheriges Pendeln zwischen zwei Vereinen mittels Doppellizenz endet somit.

Zwei Neue mit Länderspiel-Erfahrung

Guter Ersatz scheint indes gefunden. Verena Soltau (18), bisher ebenfalls im erweiterten Keltener Titelträger-Kader, und vor allem Selma Yesilova (24) sollen die entstandenen Lücken schließen. Letztere, frühere Stuttgarter Regioteam-Spielerin, bringt von ihren Stationen aus Nördlingen, Marburg und Hannover Erstliga-Erfahrung mit. „Eine hervorragende Werferin von Außen“, sagt Laue, der in der Summe somit eher einen Qualitätsgewinn als -verlust erkennt. Sowohl Soltau als auch Yesilova blicken nebenbei auf Einsätze in der deutschen 3 x 3-Auswahlmannschaft zurück.

Auf Bemühungen auf dem ausländischen Spielerinnenmarkt hat der MTV dagegen diesmal bewusst verzichtet – sieht man von der Vertragsverlängerung mit der Aufbauspielerin und Topscorerin Chanell Williams ab, die auf dem Spielfeld auch weiterhin die Anführerrolle bekleiden soll. Die Gründe fürs sonstige Nein? Zum einen „haut das natürlich budgettechnisch rein, wenn man jemand aus den USA unterbringen will“, weiß Laue. Wohnung, Flugtickets – das geht ins Geld. Geld, das der Verein diesmal lieber anders investiert hat. Zum Beispiel in einen Athletiktrainer. Jener brachte das Team in der Saisonvorbereitung drei Wochen lang schweißtreibend auf Trab.

Zum anderen: Laue hätte es auch für ein intern falsches Signal gehalten, zusätzlich von außerhalb aufzusatteln. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Nutzen will der MTV verstärkt das eigene Potenzial. Spätestens mit dem Aufstieg der U-18-Juniorinnen im Juni in die Nachwuchs-Bundesliga ist für einen viel versprechenden Unterbau gesorgt. Die dortigen Talente, gecoacht im Übrigen ebenfalls von Da Silva, sollen schrittweise herangeführt werden. Zumindest zwei von ihnen, Diana Ivancic und Mia Mandic, dürfen auf Anhieb von parallelen Einsatzzeiten bei den Frauen ausgehen. „Langfristig, in ein paar Jahren“, rechnet Laue, „werden sie alle den Kader unserer ‚Ersten’ stellen.“

Bleibt die Frage nach dem Kurzfristigen. Was liegt nun also tatsächlich drin in dieser Saison? Laue sagt: „Wir wollen erneut attraktiven Tempo-Basketball spielen. Und wir wollen erneut in die Play-offs. Schaffen wir das, wäre das sensationell.“ Denn: dafür reicht diesmal kein Platz unter den Top acht – man muss unter die besten vier. Der Verband hat den Modus geändert. Für den Fünften bis Achten im Zwölferfeld wird die Saison anders als bisher mit der Hauptrunde beendet sein. Auch damit könnte Laue leben, sprich der sicheren weiteren Ligazugehörigkeit. Gleichwohl das dann eher nicht das sei, „wofür man morgens aufsteht“. Schon gar nicht sein Coach Da Silva.

Ach ja: „Spinnen“ übersetzt der Franzose im hier gedachten Laue’schen Sinn am ehesten mit „rêver“ – was auch das Wort für „träumen“ ist. Und das ist ja allemal erlaubt.

Eckdaten

Zugänge

Selma Yesilova (TK Hannover), Verena Soltau (Rutronik Stars Keltern), Lola Stamenkovic (Bascats USC Heidelberg), Katara Lischka (Juniorinnen BSG Basket Ludwigsburg), Mia Mandic (Juniorinnen Regioteam Stuttgart), Leticia Pereira Gnassingbe (Juniorinnen Regioteam Stuttgart/TSV Steinenbronn).

Abgänge

Jada Powell (zurück in die USA), Anastasia Schlipf (Rutronik Stars Keltern), Diana Krstanovic, Siumara Pereira Gnassingbe (beide eigene zweite Mannschaft), Ines Babic (Karriereende).

Kader

Point Guard:Tanem Alkan, Louisa Groth, Joanna Scheu, Chanell Williams, Soraya Zouaoui; Shooting Guard: Nicolina Antic, Salma El-Haiwan, Leticia Pereira Gnassingbe, Feryel Grosko, Amelie Kehrenberg, Mia Mandic, Franka Müller, Oboseoya Odigie, Jana Schreiner, Selma Yesilova; Small Forward: Selin Bandirma, Lilith Maitra; Power Forward: Diana Ivancic, Katara Lischka, Verena Soltau; Center: Muna Ngome Kangue, Lola Stamenkovic.

Trainer

Cyril Da Silva (seit Juni 2021).

Spielstätte

Sporthalle West, Bebelstraße 24, 70193 Stuttgart.

Saisonziel

Play-off-Teilnahme; ein Platz unter den Top vier (Platzierung in der vergangenen Saison: 5., danach Aus im Play-off-Achtelfinale).

Meistertipp

Falcons Bad Homburg, Sharks Würzburg, USC Heidelberg.