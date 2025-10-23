Gelingt nun sogar der Einzug in Runde vier? Nachdem die Zweitliga-Basketballerinnen des MTV Stuttgart unlängst überraschend den elffachen deutschen Meister TSV Wasserburg aus dem Wettbewerb geworfen haben, folgt an diesem Samstag (16.30 Uhr) die nächste DBB-Pokal-Aufgabe. Gegner ist der Staffelrivale Baskets Jena. „Wir haben große Chancen, auf jeden Fall“, sagt Selma Yesilova, „vor allem weil wir zuhause spielen, in unserer ‚Hölle‘ West.“ Eben von der 24-Jährigen dürfte dabei erneut einiges abhängen. Sie ist bei den Gastgeberinnen der namhafteste Neuzugang für diese Saison – und befindet sich auf einem guten Weg, die in sie gesteckten Erwartungen zu erfüllen.