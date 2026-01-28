Ein einziger Korb fehlte dem Regioteam Stuttgart am Ende, um seiner Saison einen ganz anderen Anstrich zu geben. Vor dem abschließenden Hauptrundenspiel in der U-18-Basketball-Bundesliga der Mädchen (WNBL) gegen die Porsche BBA Ludwigsburg waren die Stuttgarterinnen noch Tabellenletzter, durch den hohen 83:66-Sieg verpassten sie die Playoffs jedoch nur knapp. „Das war schon sehr bitter“, sagt der Trainer Franck Becker. Im Dreiervergleich mit dem punktgleichen MTV München und den Ludwigsburgerinnen entschied letztlich die Korbdifferenz aus der gesamten Saison. „Die Spielerinnen waren entsprechend sehr geknickt“, berichtet Becker.