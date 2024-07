Dennis Schröder will unbedingt die deutsche Fahne bei der Olympia-Eröffnungsfeier tragen. Wie sich das anfühlt, ließ er sich schon mal von einem Ex-Kollegen erzählen.

Berlin - Fahnenträger-Kandidat Dennis Schröder hat sich vor den Olympischen Spielen in Paris auch mit Basketball-Superstar Dirk Nowitzki ausgetauscht. "Er hat gesagt, dass es eine der größten Sachen war, die er je gemacht", sagte Schröder bei einer Pressekonferenz in Berlin: "Dirk hat nur Positives erzählt. Er meinte: Es wird dein Leben verändern."

Nowitzki, der mit den Dallas Mavericks 2011 die NBA-Meisterschaft gewann, hatte die Fahne für die deutsche Mannschaft bei den Sommerspielen 2008 in Peking getragen. "Ich freue mich am meisten auf die Eröffnungsfeier", sagte Schröder eine Woche vor dem Start der Spiele in Frankreich.

Einen Tag später steht für die deutsche Mannschaft in Lille bereits das Auftaktspiel gegen Japan auf dem Programm. Trotzdem will der 30-Jährige bei der Eröffnung dabei sein. "Man sollte das genießen. Es sind alles sehr positive Dinge", sagte Schröder.

Schröder: "Wäre auch gut für meine Familie"

Der Aufbauspieler ist einer von drei deutschen Kandidaten für die Rolle des Fahnenträgers. Ob Schröder, Tennisprofi Alexander Zverev oder Sportschütze Christian Reitz den Job übernehmen, wird am kommenden Donnerstag verkündet. "Das wäre ein geiles Zeichen", sagte Schröder zu einer möglichen Wahl: "Das wäre auch gut für meine Familie und generell für alle, die Eltern ausländischer Herkunft haben. Auch für uns ist es möglich, viel zu schaffen."

Am Freitag (20.00 Uhr/MagentaSport) testet die deutsche Nationalmannschaft in Berlin bereits gegen Japan. Auch die Frauen bestreiten zuvor ein Länderspiel gegen Nigeria.