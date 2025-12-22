Dennis Schröder führt seine Sacramento Kings zum Sieg über die Houston Rockets. In den Schlusssekunden der Verlängerung trifft der Basketball-Nationalspieler den spielentscheidenden Dreier.
Sacramento - Deutschlands Basketball-Star Dennis Schröder hat die Sacramento Kings in der NBA als Matchwinner zum 125:124 (112:112, 57:58)-Heimerfolg über die Houston Rockets geführt. Der Kapitän der Nationalmannschaft traf 3,1 Sekunden vor Ende der Verlängerung den spielentscheidenden Dreier zum sechsten Saisonsieg der Kings. Damit erzielte der Spielmacher die letzten sieben Zähler Sacramentos in der Overtime.