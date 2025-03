Der Basketball-Weltmeister lässt die Magic gegen Toronto vom Comeback träumen. Im entscheidenden Moment unterläuft ihm jedoch ein ungewöhnlicher Fehler. Isaiah Hartenstein bleibt derweil erfolgreich.

dpa 03.03.2025 - 08:36 Uhr

Orlando/San Antonio - Franz Wagner griff sich fassungslos an den Kopf. Der Basketball-Weltmeister hatte beim 102:104 der Orlando Magic gegen die Toronto Raptors in der NBA die Riesen-Möglichkeit auf den Ausgleich in der Hand. Doch der deutsche Nationalspieler setzte den Korbleger neben den Ring und Orlando ging als Verlierer vom Parkett.