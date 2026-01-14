Franz Wagner will nach Verletzungspause beim NBA-Saisonspiel in Berlin auflaufen. Warum der Abend für die Wagner-Brüder und Fans besonders wird.

dpa 14.01.2026 - 12:47 Uhr

Berlin - Die Chancen auf ein Comeback von Basketball-Star Franz Wagner beim NBA-Heimspiel in Berlin steigen. "Mir geht es sehr gut. Ich habe ein gutes Training gehabt und ich plane morgen zu spielen", sagte der 24-Jährige vor der Partie seiner Orlando Magic gegen die Memphis Grizzlies am Donnerstag (20.00 Uhr/Amazon Prime). Es ist das erste reguläre Saisonspiel der Liga in Deutschland - dazu noch in der Heimatstadt der Wagner-Brüder.