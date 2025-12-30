Das Team des Basketball-Nationalspielers Tristan da Silva muss sich knapp den Toronto Raptors geschlagen geben. Auch die Denver Nuggets verlieren und befürchten zudem, dass ein Star lange ausfällt.
30.12.2025 - 06:44 Uhr
Toronto - Die Orlando Magic haben es erneut verpasst, in der NBA zwei Spiele nacheinander zu gewinnen. Nach dem Erfolg gegen die Denver Nuggets setzte es für das Team des deutschen Basketball-Nationalspielers Tristan da Silva und der weiterhin verletzten Wagner-Brüder Franz und Moritz eine 106:107 (65:54)-Auswärtsniederlage gegen die Toronto Raptors. Anfang Dezember hatten die Magic zuletzt zweimal hintereinander in der nordamerikanischen Basketball-Liga gewonnen.