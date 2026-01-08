Die Orlando Magic setzen ihre Achterbahnfahrt in der NBA mit einem knappen Sieg bei den Brooklyn Nets fort. Europameister Tristan da Silva zeigt eine ansprechende Leistung.

New York - Die Orlando Magic mit Basketball-Europameister Tristan da Silva haben ihr Auf und Ab in der NBA mit einem Sieg fortgesetzt. Dank eines verwandelten Drei-Punkte-Wurfs von Topstar Paolo Banchero mit auslaufender Uhr gewannen die Magic bei den Brooklyn Nets mit 104:103 nach Verlängerung. Damit setzte sich eine skurrile Serie beim Team aus Florida fort: Seit der Niederlage bei den Denver Nuggets kurz vor Weihnachten wechselten sich gewonnene und verlorene Spiele bei Orlando immer ab.

Der deutsche Nationalspieler da Silva kam auf solide 14 Punkte und verwandelte sechs seiner zehn Würfe aus dem Feld. Außerdem holte er drei Rebounds und gab zwei Vorlagen. Die beiden Weltmeister Franz und Moritz Wagner fehlten weiterhin verletzt. Bester Spieler bei den Magic war Banchero mit 30 Zählern und starken 14 Rebounds. Orlando liegt nach dem Sieg auf Platz sechs in der Eastern Conference und hat die Playoffs im Blick. Am kommenden Donnerstag gastieren die Magic für ein NBA-Spiel in Berlin.

Knicks beenden Negativserie - Lakers verlieren Topspiel

Unterdessen beendeten die New York Knicks mit dem deutschen Profi Ariel Hukporti ihre Ergebniskrise. Nach vier Niederlagen in Folge feierten die Knicks im heimischen Madison Square Garden einen 123:111-Erfolg gegen die Los Angeles Clippers. Hukporti spielte jedoch faktisch keine Rolle und stand nur für eine Minute auf dem Feld, sammelte in dieser Zeit aber immerhin zwei Rebounds.

Nur mit Mühe verhinderte Meister Oklahoma City Thunder die dritte Niederlage in Serie. Ohne den verletzten deutschen Center Isaiah Hartenstein gewannen die Thunder zu Hause gegen die Utah Jazz mit 129:125 nach Verlängerung. Oklahoma-Star Shai Gilgeous-Alexander ragte mit 46 Punkten heraus.

Lakers verlieren, aber Doncic sticht Wembanyama aus

Im Topspiel der Western Conference zwischen den San Antonio Spurs und den Los Angeles Lakers setzte sich das Team aus Texas durch, die Spurs gewannen mit 107:91. Das Duell der beiden Topstars Victor Wembanyama und Luka Doncic entschied Lakers-Profi Doncic jedoch klar für sich. Mit 38 Punkten, zehn Rebounds und zehn Assists gelang dem Slowenen ein Triple-Double mit zweistelligen Werten in drei Kategorien. Der Franzose Wembanyama, der von der Bank kam, steuerte bei San Antonio 16 Punkte und 14 Rebounds bei.