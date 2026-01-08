Die Orlando Magic setzen ihre Achterbahnfahrt in der NBA mit einem knappen Sieg bei den Brooklyn Nets fort. Europameister Tristan da Silva zeigt eine ansprechende Leistung.
08.01.2026 - 06:39 Uhr
New York - Die Orlando Magic mit Basketball-Europameister Tristan da Silva haben ihr Auf und Ab in der NBA mit einem Sieg fortgesetzt. Dank eines verwandelten Drei-Punkte-Wurfs von Topstar Paolo Banchero mit auslaufender Uhr gewannen die Magic bei den Brooklyn Nets mit 104:103 nach Verlängerung. Damit setzte sich eine skurrile Serie beim Team aus Florida fort: Seit der Niederlage bei den Denver Nuggets kurz vor Weihnachten wechselten sich gewonnene und verlorene Spiele bei Orlando immer ab.